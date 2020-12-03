YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Resmi Gazetede yayınlanan Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatıldığını söyledi. Yıldız, Kısa Çalışma Ödeneğine başvurularının 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile başladığını kaydetti. Yıldız, ‘’Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmeleri sağlandı. Korona virüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabileceklerdir’’ dedi. Yıldız, 30 Haziran tarihine kadar korona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceklerini hatırlattı. Yıldız, ‘’Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecekler. Daha önce başvuran işyerleri de kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek duymadan uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerdir. Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecektir. Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek olup bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacaktır. Kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebilecektir’’ diye konuştu. Teşvik ve Destek sürelerinin uzatılması konusunda da bilgi aktaran Yıldız, ‘’Kısa çalışma uygulamasını sona erdiren işyerlerinde uygulanan Normalleşme Desteği süresi 3 aydan 6 aya çıkartılarak uygulama süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan, İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikin süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı’’ ifadelerini kullandı.