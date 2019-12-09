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Büyük ilgi gördü

AYDINCIK ve Çekerek ilçelerinde bulunan Girişimci Kadınlar Kooperatiflerinin de stant açtığı, Türkiye Kooperatifler Fuarı etkinliği tamamlandı.

Büyük ilgi gördü

AYDINCIK ve Çekerek ilçelerinde bulunan Girişimci Kadınlar Kooperatiflerinin de stant açtığı, Türkiye Kooperatifler Fuarı etkinliği tamamlandı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Büyük ilgi gördü

5-8 Aralık tarihleri arasında ATO Congresium’da Gerçekleşen fuar etkinliğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da gezdi. Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı, bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen fuarda Aydıncık ilçesinden götürülen yarı değerli taşlardan yapılan takılar ile Çekerek ilçesinden götürülen el emeği ürünler ile yöresel lezzetler büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aydıncık ve Çekerek ilçesi stantlarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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