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Bu kurs iş sahibi yapıyor

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü ile Webhelp Çağrı Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurs işsizlere iş imkanı sunuyor.

Bu kurs iş sahibi yapıyor

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü ile Webhelp Çağrı Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurs işsizlere iş imkanı sunuyor.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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Bu kurs iş sahibi yapıyor

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında İŞKUR ile Webhelp Çağrı Merkezinin işbirliğiyle düzenlenen kurslarda Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi yetişecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “İlimizde faaliyet gösteren Webhelp Çağrı Merkezi, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi mesleğinde personel yetiştirmek amacıyla protokolden ve bu kurstan faydalanmaktadır” dedi.
Yıldız, düzenlenecek Mesleki Eğitim Kurslarına katılan vatandaşlarımıza günlük 61 lira 65 kuruş harçlık Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını hatırlatarak, iş sahibi olmak isteyenlerin kurstan faydalanabileceğini vurguladı.
 

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