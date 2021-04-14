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BOZOK ADIM ADIM

Altyapı çalışmaları devam eden Yozgat’ın dördüncü Organize Sanayi Bölgesinde elektrik ihalesi süreci de tamamlanarak, onaylandı. Yozgat-Çorum kara yolu kavşağında yer alan 123 hektarlık alan üzerinde 47 parselden oluşan Yozgat Bozok OSB'nin tamamlanıp, yatırımcılara tahsislere başlanılmasıyla Yozgat Merkez ile birlikte Sorgun ilçesi başta olmak üzere ilin ekonomisine önemli katkı sunacağı kaydedildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:08
BOZOK ADIM ADIM

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Yerköy Çanakkale Seramik Özel Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra programa alınan Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yakından takip edilen Yozgat Bozok OSB'de altyapı inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Yozgat-Çorum kara yolu kavşağında yer alan 123 hektarlık alan üzerinde 47 parselden oluşan Yozgat Bozok OSB'nin tamamlanıp, yatırımcılara tahsislere başlanılmasıyla Yozgat Merkez ile birlikte Sorgun ilçesi başta olmak üzere ilin ekonomisine önemli katkı sunacağı kaydedildi. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller ile batı illerinin bağlantısını sağlayan uluslararası E-88 karayolu kenarında yer alan Bozok Organize Sanayi Bölgesi, Yozgat il merkezine 13, Sorgun ilçesine 22, yapımı devam eden Yozgat Havalimanına 2,5, hızlı tren istasyonuna 7 kilometre mesafede bulunuyor. Altyapı ihalesi 23 Temmuz 2020'de yapılan, 30 Kasım 2022'de tamamlanması planlanan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik ihalesi de 8 Nisan tarihinde gerçekleştirilip, sonuçlanan ihalenin onayı da yapıldı. 
OSB’NİN AVANTAJLARI
Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin Karayolu ile Samsun Limanına 280 Kilometre, Mersin Limanına 450 Kilometre mesafede olmasının yanında Merkez ilçe ile birlikte 14 ilçe, 421 bin nüfusu ve kirlenmemiş doğasıyla yatırımcılar açısından önemli bir avantaj olarak gösteriliyor. Doğu -Batı, Güney-Kuzey ana hatlar olarak bilinen Devlet Karayollarının kesişimin de bulunan Bozok OSB, büyük şehirlere yaklaşık 200 kilometre mesafe ile çevreye lojistik sağlayacak bir konumda olduğu kaydedildi. OSB’nin yerleşik alan sınırları içinden Botaş’a ait Doğalgaz Boru Hattı, Yozgat Belediyesi’ne ait içme suyu isale hattı, TEİAŞ/ÇEDAŞ’a ait enerji iletim hattının da bulunduğu kaydedildi. 

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