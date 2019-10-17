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BORSALAR KARDEŞ OLDU

YOZGAT Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret Borsası arasında, ikili iş birliğini artırmak, ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla ‘Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı.

BORSALAR KARDEŞ OLDU

YOZGAT Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret Borsası arasında, ikili iş birliğini artırmak, ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla ‘Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 00:00
BORSALAR KARDEŞ OLDU

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Meclis Başkanı Medeni Akyol, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara, Genel Sekreter Nazif Gençarslan’dan oluşan heyet, Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Sema Görcün tarafından karşılanan Yozgat Ticaret Borsası temsilcilerine Sivas ekonomisi ve Borsanın projeleri hakkında bilgiler verildi. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, protokolün hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetimine teşekkür etti. Erkekli, ‘’Anadolu coğrafyasında komsu ilimiz Sivas’la birlikte kardeşlik unvanına kavuşmamız bizi son derece mutlu etmiştir. Bundan sonraki çalışmalarımızda birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelerek sosyal faaliyetlerde bulunarak kardeşliğimizi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sivas bizim komşu ilimiz. Bütün Sivaslılara, bütün üyelerine camiamız adına kapımız sonuna kadar açıktır. Bizi çok güzel ağırladılar. Sivas’ın köftesini ve yaprak dönerini de tatmış olduk. Çokta büyük keyif aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise, bu sürecin ilerleyen aşamalarda daha da güçleneceğini ve birçok projede ortak hareket ederek birliktelik oluşturacaklarını kaydetti. Sivas ve Yozgat Ticaret Borsası arasında imzalanan kardeş borsa protokolü ile iki borsa arasında iletişimi güçlendirmek, sürekliliği artırmak, hizmet standartlarını yükseltilmesine katkı sağlayacak faaliyetler yürütülecek. Bununla birlikte, ortak toplantılar gerçekleştirilip, organizasyonlar tertiplenecek. Ortak çalışmalar ile daha etkin, nitelikli projeler üretilip, Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde işbirliği yapılarak, borsaların sosyal kalkınmaya olan katkısını artırılacak. 

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