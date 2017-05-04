Borsa’da Akreditasyon sistemi

Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün önünü açmayı ve temel Oda-Borsa faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon Sistemi’nin ilk geliştirme ziyareti Boğazlıyan'da gerçekleştirildi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecindeki çalışmalarını gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyaretine; Türk Loydu Yönetim Sistemleri Denetçisi Serkan Şahin'nin yanı sıra Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Akreditasyon İzleme Komitesi Başkanı Harun Halıcı, Akreditasyon İzleme Komite Üyesi Mehmet Aktaş, Hamis Alpaslan Coşar, Genel Sekreter Ali Ayık, Akreditasyon Sorumlusu Nesrin Avcı ve Borsa Personeli katıldı. Geliştirme denetiminde Boğazlıyan Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecindeki çalışmaları gözden geçirildi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Akredite İzleme Komitesi Başkanı Harun Halıcı denetim sonrasında şu ifadelere yer verdi: "Üyelerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm personelimizle birlikte elbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Yürüttüğümüz projelerle ilçemizin gelişimine ve işletmelerimizin kurumsallaşmasına katkı sağlayacağız. Akreditasyon sistemi sayesinde de çalışmalarımızı programlı bir şekilde gerçekleştirme fırsatımız olacak" dedi.