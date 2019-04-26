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Borsa üyeleri bilgi edinecek

YOZGAT Ticaret Borsası, Karadeniz ve Batum’u kapsayan 250 kişilik bir gezi programı ile bilgilerini tazeleyip, çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunacak.

Borsa üyeleri bilgi edinecek

YOZGAT Ticaret Borsası, Karadeniz ve Batum’u kapsayan 250 kişilik bir gezi programı ile bilgilerini tazeleyip, çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunacak.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Borsa üyeleri bilgi edinecek

Çanakkale’ye gerçekleştirilen gezi programı ile gündeme gelen Borsa, bu kez rotasını Karadeniz ve Batum’a çevirdi. Borsa üyesi 250 kişi ile birlikte Başkan Mehmet Erkekli, Genel Sekreter Nazif Gençarslan ve Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara’nın da aralarında bulunduğu bir heyet dün sabah Cumhuriyet Alanı’ndan yola çıktı. Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, borsa üyelerinin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını sağlamanın yanı sıra ticari ilişki ve alanını genişletmek amacıyla bu tür geziler düzenlediklerini söyledi. Erkekli, “Üyelerimizin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaştırarak yeni bir coğrafya yeni kimlikler ve yeni bir iklim yapısı ile birlikte karşılaştırarak görüşmeler yapmak, iş diyaloglarında bulunmak istiyoruz. Yol güzergahımızda bulunan Pazar, Sinop gibi yerlere de uğrayarak toplantılar yapacağız, üyelerimizi bilgilendireceğiz, amacımız insanları gezdirerek, gördürerek daha farklı daha deneyimli bir hale getirmeyi düşünüyorum.  Daha önce Çanakkale etkinliğimiz olmuştu çok faydasını gördük bu etkinliğin. Bu kez de Karadeniz’de bunun taçlandıralım dedik.  Üyelerimiz böyle bir memnuniyeti dile getirdiği için böyle farklı bir geziyi farklı bir coğrafyada yapalım dedik. İnşallah hayırlı, uğurlu olur camiamıza. Yozgat’ta gözde bir kurum haline geldik, yapmış olduğumuz etkinlikler de her zaman devam edecek. Üye memnuniyetini kazanmak zorundayız. Üyelerimizi bilgilendirmek zorundayız. Onların yapmış olduğu ticaretin çıtasını yükseltmek için çok faydalı gördüğüm bir gezi bu. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu. 

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