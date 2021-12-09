BORSA DENETiMDEN GEÇTi

Yozgat Ticaret Borsası Akreditasyon Standartları denetiminden tam not aldı. Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, Genel Sekreter Nazif Gençarslan, Akreditasyon Sorumlusu Demet Türkekul, denetimlerde yer aldı. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Türk Loydu'nda görevli Denetçi Engin Deniz tarafından gerçekleştirilen denetimde 13 kriterden oluşan Yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, iletişim ağı gibi başlıklar altında borsanın yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilerek, akredite borsa statüsü ölçüldü. Borsa akreditasyon sürecinin tüm çalışmalarını iki gün boyunca detaylı olarak inceleyen Deniz, gün sonunda oda sorumlularıyla kapanış toplantısı yaparak, süreç hakkında bilgi verdi. Deniz, Yozgat Ticaret Borsası’nın üyeleri için yapmış olduğu çalışmalardaki başarısından ve borsa yetkililerinin denetim sürecinde gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür etti. Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, ‘’Yönetim Kurulumuzla, Meclisimizle ve Personellerimizle yoğun bir çalışma süreci içindeyiz. Bundan sonraki her geçen gün bunun üzerine bir şeyler ekleyerek üye odaklı olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu belgeyi alıp akredite olmakla iş bitmiyor. Başarılarımızı daha iyi seviyeye götürmek adına bu çalışma ve gayretlerimiz sistemli olarak devam ettireceğiz. Ekibime özveriliyle çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.