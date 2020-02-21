Borçlara yapılandırma

Tarım ve Orman Bakanlığının, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile uygulamaya koyduğu destek projesinden yararlanan kooperatif ortakları için borç yapılandırma imkanı getirildiği belirtildi. 2003-2010 yılları arasında uygulanan projeye dahil olanların talepleri değerlendirilerek, 28 Haziran 2019 tarihinden önce başvuru yapan Bireysel ve Grup Bazlı Gelir Getirici Projeler ile KASDEP Kapsamında Fayda Sahiplerinin Geri ödemelerinde toplam borcun ilk taksit tarihinin 1 Ocak 2021 olarak belirlendiği hatırlatıldı. 28 Haziran 2019 tarihine kadar SYD Vakıflarına yapılandırma başvurusu yapmayanların yapılandırma başvurusu yapabilmeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2020 ve toplam borcun ilk taksit tarihinin 1 Ocak 2021 olarak belirlenmesinin Bakan Onayı ile uygun görüldüğü bildirildi. Bu durumda Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi uygulayan Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyelerinin borçlarıyla ilgili yapılandırma işleminin yapılabilmesi için İlçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 30 Haziran 2020 tarihine kadar müracaat etmeleri istendi. Yozgat’ta proje uygulayan 10 kooperatifin yönetim kurulu başkanlarına 500’e yakın ortağına duyurmaları için Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığının altı çizildi.