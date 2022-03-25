Bilim ekonomiye dönüşecek

Üniversite Sanayi iş birliği kapsamında sürekli görüşmeler yapan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin Yozgat ekonomisine katkıda bulunması noktasında çeşitli çalışmalar yapmaya hazırlanıyorlar. Önceki gün Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile birlikte Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen’i ziyaret eden Çelik, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yapılacak ortak projeler ve Yozgat’ın gelişimine sunulabilecek katkılarla ilgili ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete Çelik ile beraber Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Irgatoğlu ve Genel Sekreter Mustafa Hakan Bektaş’ta katıldı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Rektör Karadağ ile yaptıkları görüşmede Üniversite sanayi iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi. Endüstriyel Kenevir alanında İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesine kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında destek olduklarını dile getiren Çelik, yatırımcı ile üniversite arasında nasıl köprü olacakları noktasında da görüş alış verişinde bulunduklarını vurguladı. Türkiye’nin güzide Üniversitelerinden biri olan Yozgat Bozok Üniversitesinde bilginin, bilimin ve ilimi Yozgat ekonomisine kazandırmak istediklerinin altını çizen Çelik, ‘’Bilginin ve ilimin merkezi olan Üniversitemizde başta rektörümüz olmak üzere çok kıymetli akademisyenlerimizin Arge çalışmaları ile inovasyon teknolojilerini nasıl yatırıma dönüştürürüz noktasında girişimlerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte te rektörümüz ile birlikte Yozgat ekonomisi üzerine çok daha fazla bir araya geleceğiz’’ dedi.