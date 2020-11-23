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BiÇER DE YAPARIZ!

Yerköy Küçük Sanayi Sitesi esnafı, biçerdöverin motor hariç tüm barçasını üretiyor. Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, sanayi ustalarının dar imkanlara rağmen güzel işler çıkardığına dikkat çekerek, imkan verilmesi halinde savunma sanayinin bir çok parçasının Yozgat’ta üretilebileceğini söyledi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:37
BiÇER DE YAPARIZ!

YERKÖY, yurt genelinde faaliyet gösteren 18 bin civarındaki biçerdöverin 3 bin kadarına sahip olmanın yanında, hasada çıkan biçerdöverlerin motor hariç tüm parçalarının yapılabildiği bir de sanayi esnafına sahip. Biçerdöverin tüm parçalarını kendi imkanları ile Küçük Sanayi Sitesi’ndeki atölyede üretip, hasat zamanı yurdun farklı bölgelerine uğurlayan sanayi esnafı, ‘’Sadece parçasını değil, imkan verilsin biçerdöverin kendisini bile yaparız’’ diyerek, oldukça iddialı konuşuyor.  Yerköy Küçük Sana Sitesi’nde işyeri bulunan esnaf Cengiz Başkale, biçerdöverler ilgili motor hariç tüm parçasını Yerköy’de ürettiklerini belirterek, ‘’Yerköy,  Türkiye’deki biçerdöver sanayisinin kalbi sayılır. Ülkemiz genelindeki biçerdöver makinelerinin yedek parça üretiminin yüzde 90'ını biz yapıyoruz. Burası hasat öncesi ve sonrasında biçerdöverden geçilmez, bakımı, onarımları yapılıp, hasada uğurlanır. Parça gerektiğinde kendi imkanlarımızda yapar, monte ederiz’’ dedi. 
SAVUNMA SANAYİ
Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik de, biçerdöverin motoru hariç tüm parçalarını yapabilen sanayi esnafına gerekli imkanın verilmesi durumunda savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu parçaları da imal edebileceğini söyledi. Çelik, küçük sanayi esnafını ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, ‘’Yerköy ilçemizde biçerdöver ile geçimini temin edenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle Yerköy sanayi sitesinde biçerdöverin motoru hariç tüm parçaları yapılabiliyor.  Biçerdöver parça üretimini yapan esnafımız, savunma sanayi için de parça üretmek istiyor. Hem ticaret yapmak hem de devletimize destek olmak istiyorlar’’ diye konuştu. Çelik, Yozgat’ta kurulabilecek Savunma Sanayi İhtisas Bölgesi’nde üretebilme yeteneği bulunan ustaların savunma sanayinin ihtiyaç duyulan tüm parçalarını yapabileceklerinin de altını çizdi. Çelik, ‘’Manisa'da zeytinyağı, Trabzon'da silah, Konya Karatay’da güneş enerjisi ile ilgili ihtisas bölgeleri var. Yozgat ilimizde de Savunma Sanayi İhtisas Bölgesi kurulmasını istiyoruz. Yozgat’ta hızlı tren, havaalanının bulunması, Kırıkkale ve Ankara’ya bir saatlik mesafede olması bir avantajdır. Yerköy ilçemizde savunma sanayi üretim yapacak, buna ilgili yatırım yapacak birçok yatırımcımız da mevcut. Yeter ki pazar olsun, sözleşme yapılsın. Biçerdöverin motoru hariç tüm parçaları Yerköy’de üretiliyor, Türkiye pazarına dağıtılıyor. Bunu yapabilen ustalarımız Savunma Sanayi’nin de yan sanayinde söz sahibi olabilirler’’ ifadelerini kullandı. 

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BiÇER DE YAPARIZ!
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