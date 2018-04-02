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BEYANNAME DÖNEMi

YOZGAT SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, 2017 yılına ait kurumlar vergisi beyan döneminin başladığını hatırlatarak, mükellefleri bilgilendirmek amacıyla 5 Nisan Perşembe Günü ‘kurumlar vergisi beyanında yol haritası’ konulu seminer düzenleyeceklerini, bu etkinliğe üyelerin ve stajyerlerin katılmalarını istedi.

BEYANNAME DÖNEMi

YOZGAT SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, 2017 yılına ait kurumlar vergisi beyan döneminin başladığını hatırlatarak, mükellefleri bilgilendirmek amacıyla 5 Nisan Perşembe Günü ‘kurumlar vergisi beyanında yol haritası’ konulu seminer düzenleyeceklerini, bu etkinliğe üyelerin ve stajyerlerin katılmalarını istedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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BEYANNAME DÖNEMi

Bulut, ‘’2017 dönemine ait Kurumlar vergisi beyanname verme süresi 1 Nisan tarihi itibariyle başladı. Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, İş ortaklıkları kurumlar kazancı elde ediyorsa 25 Nisan 2018 tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir’’ dedi.
Bulut, Kurumlar Vergisi’nin, kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi türü olduğunu, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu hatırlattı, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında vergi alındığını kaydetti. Bulut, ‘’Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır. İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliğini değiştirmez’’ uyarısında bulundu.
 

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