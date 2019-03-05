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Beyanname dönemi başladı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, 2018 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 25 Mart 2019 tarihine kadar verilmesi gerektiğini söyledi.

Beyanname dönemi başladı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, 2018 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 25 Mart 2019 tarihine kadar verilmesi gerektiğini söyledi.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Beyanname dönemi başladı

Bulut, beyanname verecek mükelleflerin son gününü beklemeden biran önce beyannamelerini vermelerini istedi. Bulut, ‘’Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2018 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 25 Mart 2019 Pazartesi gün sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir’’ dedi. 
Başkan Bulut, 2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere verileceğini, birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2019, ikinci taksitin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini anlattı. Bulut, ‘’Mükelleflerimiz vergilerini: www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden, anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından ödeyebilirler. Bununla birlikte, Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından, PTT işyerlerinden, tüm vergi dairelerinden de ödeyebileceklerdir’’ diye konuştu. 

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