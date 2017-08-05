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Berber Ali’de buluştular

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde faaliyet gösteren, sahipliğini namı diğer “Berber Ali”nin yaptığı “Tat-al Restoran” siyasilerin buluşma noktası oluşuyor.

Berber Ali’de buluştular

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde faaliyet gösteren, sahipliğini namı diğer “Berber Ali”nin yaptığı “Tat-al Restoran” siyasilerin buluşma noktası oluşuyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Berber Ali’de buluştular

Türkiye siyasetinin önemli isimleri, bürokratları ve çok sayıda tanınmış sima Sorgun’da faaliyet gösteren Berber Ali’nin Restoranında bir araya geliyor. 
Uzun yıllardır Sorgun’da faaliyet gösteren Ali Turgut (Berber Ali); “Sorgun ilçesinde devlet adamlarına, büyüklerimize ev sahipliği yapmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Tercih edilen bir mekan olmak bizleri de mutlu ediyor. Bu güne kadar her zaman insanlara güler yüzle yaklaşmaya, her insana aynı ilgiyi göstermeye çalıştık. Siyasetçilerimizi, devlet büyüklerimizi konuk etmek, onları ağırlamak bizler için mutluluk kaynağıdır” dedi. 

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