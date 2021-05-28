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Başkandan Esnaf Ziyareti

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:45
Başkandan Esnaf Ziyareti

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı esnaf ziyaretlerine devam etti. Esnafla sohbet edip, sorunları var ise yerinde gördüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Yerköy ilçemiz esnafları yerinde ziyaret edip hem sorunlarını dinliyoruz hem de belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi. Esnafın taleplerini dinlediğini, istişarelerde bulunduğunu belirten Yılmaz, ‘’Yeni tip koronavirüs (Covid19) salgınında esnafımız zor günler geçirmektedir. Covid19 nedeniyle ülkemiz yanı sıra tüm dünya sıkıntı içerisinde. Bizler de belediye olarak esnafımızın taleplerini alıyoruz, neler yapılacağı konusunda istişarelerde bulunuyoruz” diye konuştu. Yılmaz, gerçekleşen ziyaretlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. •Ferhat Kayhan•

Anahtar Kelimeler:
Başkandan Esnaf Ziyareti
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