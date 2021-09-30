Bakan Yardımcısı Yozgat'ta

Saat 10.00'da Yozgat'ta gelecek olan Nebati, ilk olarak Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret edip, daha sonra Valilik Konferas Salonu'nda yapılacak İş Dünyası buluşma toplantısına katılacak. Nebati, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'i de ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretinde bulunacak. Nebati saat 16.30'da Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapılacak Eğitime Destek Toplantısına iştirak edip, bir süre dinlendikten sonra Yozgat'tan ayrılacak.