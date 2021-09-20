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Azerbaycanlı işadamlarından ziyaret

Türkiye Azerbaycan İşadamları Derneği Genel Başkanı, Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Okuklu Yozgat’a geldi, ziyaretlerde bulundu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:12
Azerbaycanlı işadamlarından ziyaret

Türk Sakha İşadamları Derneği Genel Başkanı Ömer Mahmudoğlu ile birlikte gelen Okuklu, Yozgat Belediyesi’ni ziyaret edip, Belediye Başkanı Celal Köse ile görüştü. Ziyarette, Dünya Türkleri İş Konseyi Ekonomi Zirvelerinin Yozgat’ta yapılması konusunda görüşmelerde bulunulduğu bildirildi. Başkan Köse, ‘’Türk Akraba Toplulukları, Azerbaycan Türkiye İş insanlarının ilimize yatırım ve işbirliği konularını ele aldık. Değerli heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, karşılıklı işbirliğimizin artarak devam etmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum’’ dedi.

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