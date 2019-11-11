Aydıncık’tan getirilen takılar Yozgat’ta

Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu söyledi. Türker, Yozgat Merkezde bulunan yaklaşık tarihi 200 yıla dayanan Hayri İnal Konağını ziyaret edip, Yozgat Üretici Kadınlar Derneği yöneticileriyle görüştü. Ametist taşı bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık'ta kadınlar, kurdukları atölyede taşları işleyip satarak ev ekonomisine katkı sağlamasına destek amacıyla, hazırlanan eserlerin satışına Hayri İnal Konağında başlanıldı.
11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04