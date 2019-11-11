Aydıncık’tan getirilen takılar Yozgat’ta

AYDINCIK ilçesinde dağlık bölgelerden çıkartılan, kadınlar tarafından işlenerek, ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşlardan yapılan takı ve süs eşyaları Yozgat’ta satışa sunuldu.