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Aydıncık’tan getirilen takılar Yozgat’ta

AYDINCIK ilçesinde dağlık bölgelerden çıkartılan, kadınlar tarafından işlenerek, ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşlardan yapılan takı ve süs eşyaları Yozgat’ta satışa sunuldu.

Aydıncık’tan getirilen takılar Yozgat’ta

AYDINCIK ilçesinde dağlık bölgelerden çıkartılan, kadınlar tarafından işlenerek, ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşlardan yapılan takı ve süs eşyaları Yozgat’ta satışa sunuldu.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Aydıncık’tan getirilen takılar Yozgat’ta

Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu söyledi. Türker, Yozgat Merkezde bulunan yaklaşık tarihi 200 yıla dayanan Hayri İnal Konağını ziyaret edip, Yozgat Üretici Kadınlar Derneği yöneticileriyle görüştü. Ametist taşı bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık'ta kadınlar, kurdukları atölyede taşları işleyip satarak ev ekonomisine katkı sağlamasına destek amacıyla, hazırlanan eserlerin satışına Hayri İnal Konağında başlanıldı. 

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Aydıncık’tan Getirilen Takılar Yozgat’ta
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