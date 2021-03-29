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Avrupa’ya tekstil ihracatı

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tekstil fabrikasının müdürü Turan Laçin, ‘’Ürünlerimiz, İspanya, İngiltere ve Romanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde tercih ediliyor’’ dedi.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:05
Avrupa’ya tekstil ihracatı

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında üretilen giysiler, birçok Avrupa ülkesine satılıyor. OSB’de 2014 yılından bu yana 3 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Ritim Tekstil Fabrikası'nda 310 kişiye istihdam sağlanıyor. Fabrikaya gelen kumaşlardan dünya çapında bilinen birçok marka için çocuk, erkek ve kadın grubunda giysi üretiliyor. Fabrikanın Müdürü Turan Laçin, yılda yaklaşık 4 milyon giysi ürettiklerini ve yüzde 90'ını ihraç ettiklerini söyledi. Ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Laçin, "Ürünlerimiz, İspanya, İngiltere ve Romanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde tercih ediliyor" dedi.  Laçin, "Yozgat’ta bir fabrika daha kurmayı planlıyoruz. Hedefimiz büyümek. Pandemi sürecinde maske, mesafe kuralına uyarak çalışmamızı sürdürdük ve çalışmaya devam ediyoruz. Pantolon ve üst giysiler üretiyoruz" diye konuştu. İstanbul, Düzce, Batman ve Tokat'ta da fason üretim yaptırdıklarını, toplam 12 milyon civarında giysi ürettiklerini dile getiren Laçin, ülke ekonomisine önemli ihracat katkısı yaptıklarını vurguladı. (Ömer Ertuğrul/aa)  

Anahtar Kelimeler:
Avrupa’ya Tekstil Ihracatı
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