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Arabulucu, nefes aldıracak

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olumlu etkiler yapıp, nefes aldıracağını söyledi.

Arabulucu, nefes aldıracak

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olumlu etkiler yapıp, nefes aldıracağını söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Arabulucu, nefes aldıracak

Arslan, arabuluculuk görüşmeleri sonunda, anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtti.
Arslan, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağının altını çizerek, ‘İşveren de ihtiyacını karşılarken, bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir’ dedi.

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