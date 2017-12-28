Arabulucu, nefes aldıracak

Arslan, arabuluculuk görüşmeleri sonunda, anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtti.

Arslan, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağının altını çizerek, ‘İşveren de ihtiyacını karşılarken, bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir’ dedi.