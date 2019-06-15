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Ankastre imalatı başladı

ŞEFAATLİ ilçesinde Ulusoy Şirketi bünyesinde, dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Termikel, ankastre ocak imalatına başladı

Ankastre imalatı başladı

ŞEFAATLİ ilçesinde Ulusoy Şirketi bünyesinde, dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Termikel, ankastre ocak imalatına başladı

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Ankastre imalatı başladı

Şefaatli ilçesinde 2009 yılında faaliyete geçirerek 60 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen 45 bin metrekarelik tesislerinde üretim yapan şirket, yıllık 1.5 milyon ankastre ve solo fırın üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Yurtiçi taleplerin yanında yurtdışından gelen talepleri de karşılamaya çalışan Termikel, kendi markasının yanı sıra 100’den fazla markaya da fason üretim yapıyor. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, üretim tesisini ziyaret ederek, Ulusoy Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulusoy ile görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

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