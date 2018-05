ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI

Bünyesinde barındırdığı katma değerli firmalarla büyük ihracat rakamlarına ulaşan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, yeni firmaların katılmasıyla gelişimini sürdürüyor. Bu yıl içinde beş firmanın daha bölgede faaliyete başlayacağı kaydedildi. Gazetede yer alan haberde şu bilgilere ve röportajlara yer verdi. Büyüyen Türkiye’nin öncü sanayi üsleri arasında yer almak için üretim yapan Yozgat OSB, 2017 yılında 300 milyon 397 bin liralık ihracat gerçekleştirerek, ülke ekonomisine önemli katkıda bulundu. Orta Anadolu’nun üretime hevesli firmalarını bünyesinde toplayan OSB, 149 hektarlık bir alanda yatırımcısına çeşitli avantajlar sağlıyor ve yeni yatırımlara kucak açıyor. Arsa tahsisi yapılan beş firma daha, 2018 yılı içinde faaliyetlerine başlayacak. Yozgat OSB Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, çeşitli büyüklükte 95 sanayi parselinden oluşan bölgelerinde 33 işletmenin yer aldığını belirterek, “Yozgat OSB, tamamlanacak olan hızlı tren ve havalimanıyla, İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli yatırım alanlarından biri konumuna gelecektir” dedi.

İVME KAZANACAK

Vali Yurtnaç, ‘Bölgenizdeki yeni yatırım faaliyetlerini anlatır mısınız?’ şeklindeki soruya, ‘’Yozgat OSB, 5’inci teşvik bölgesinde yer aldığı için yatırıma oldukça elverişli bir konumdadır. Yozgat OSB, teşvikleri ile coğrafi konumu ve ulaşım ağı ile sanayicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Arsa tahsisi yaptığımız beş firma 2018 yılı bahar ayında bölgemiz içerisinde faaliyetlerine başlayacak. Her biri bir birinden önemli ve farklı dallardan olan bu beş firma, bölgemize yeni bir ivme kazandıracak. Metal sanayiden tekstil sanayiye kadar farklı alanlarda faaliyet gösterecek olan firmaların arasında yer alan Teknodrom, değerli madenler geri dönüşüm firması kendi alanında Türkiye’de ilk dünyada ise sayılı firmalar arasında olacak. İlimize ve ülkemize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz’’ yanıtını verdi.

YURT DIŞI ODAKLI

Yozgat Valisi Yurtnaç, ‘’OSB’mizde faaliyet gösteren firmalarımızın tamamına yakını yurt dışına satış yapıyor. Hemen hemen her sektörde faaliyetin olduğu bölgemizden 2017 yılı rakamlarına göre toplamda 300 milyon 397 bin 943 lira ülkemiz ekonomisine katkı sağladı. Bölgemiz içerisinde ağırlıklı olarak tekstil ve metal sanayi işleniyor. Yurt içinde ve yurt dışında yeni girişimcilere ulaşmak ve hâlihazırda olan sanayicilerimizin ürünlerini pazarlayacağı yeni pazar alanları oluşturmak amacıyla iş gezileri düzenlendi. Yapacağımız iş adamları zirvesine yurt dışında yaşayan iş adamlarımız davet edildi. 2017 yılı içerisinde iki kere düzenlediğimiz İş Adamları Zirvesi’nde iş adamlarımıza Yozgatımızın yatırım fırsatları her açısından anlatıldı. Toplantı sonrası olumlu geri dönüşler oldu ve OSB’mize yeni fabrikaların kurulması için çalışmalar başladı’’ diye konuştu.

ELEMAN SORUNUNA ÇÖZÜM

Yurtnaç, ‘’Sanayileşme ile birlikte bazı sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Bu sorunlarımızın en önemlisi ise kalifiye ve ara eleman yetersizliğiydi. Kalifiye ve ara eleman eksikliğini eğitimle aşabileceğimiz bilincindeydik. Bu sorunu çözme noktasında sanayi bölgemiz içerisine iki meslek lisesi kurduk ve sanayicilerimizin yetişmiş eleman sıkıntısını gidermiş olduk. Yozgat bol iş gücünün olduğu fırsatlar şehridir. Elbette bol iş gücü tek başına yeterli değildir. Biz de bu iş gücünü etkin kılmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini OSB’miz içerisinde eğitime açtık’’ ifadelerini kullandı.

TEKNOPARK YÖNETİMİNDE

Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, bölge olarak Ar-Ge ve inovasyon kapsamında henüz ciddi bir çalışmanın bulunmadığını, ancak bölgede üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını kaydetti. Vali Yurtnaç, ‘’Bölge girişimcileri için Ar-Ge çalışmalarının önemini belirten çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren Bozok Teknopark ile sanayicimiz arasında köprü görevini yerine getirmek amacı ile teknopark yönetim kuruluna üye olduk ve bu sayede Bozok Teknopark ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Teknolojiye sahip olan geleceğe sahip olur prensibi ile teknolojik alanda gerçekleşecek olan yatırımlara önem veriyoruz. Bölgemizdeki firmaların üretimini artırma noktasında bölge müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevler neler ise yerine getirmek için canla başla çalışmaktayız. Biliyoruz ki üreten bir Yozgat OSB, üreten bir Yozgat; üreten Yozgat ise üreten Türkiye demektir. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi için OSB’lerin sıkıntısız bir şekilde çalışması gerekiyor. Bizler de firmalarımızın sıkıntısız üretim yapmaları için alt yapı ve üst yapı sorunlarını tespit edip zamanında çözmek için gayret ediyoruz. Sadece alt yapı ve üst yapı hizmeti vermek yetmiyor, bir de bu hizmetleri en ucuza vermemiz gerekiyor. Yozgat OSB olarak Ocak 2017 tarihinde 1 nolu elektrik tarifesine geçerek, aynı enerjiyi sanayicimize yüzde 25 oranında daha ucuz halde sunmaya başladık’’ diyerek açıklamasını noktaladı.