Alışkanlıklar değişti!

İklim değişikliği ve değişen tüketici alışkanlıklarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde tarım ve gıda sektörüne yön vereceğini ifade eden Tavukçuoğlu, “Önümüzde sektörü bekleyen en büyük belirsizlikler iklim değişikliği ve değişen tüketici alışkanlıkları olarak çıkmaktadır. Bunlara karşı sektör pozitif çözüm ortaya koyamazsa sorunlarla karşılaşılabilir. Gıda fiyatlarının yükselişini ve gelecekte daha da artabileceğini görebiliyoruz. Gidişat bir gümüş tabağın bir yumurtayla eşit olma yolunda ilerliyor” dedi. İklim değişikliğinin yaşatacağı sorunlara değinen Tavukçuoğlu, “İklim değişikliği, su ve enerji kaynak sıkıntısına neden olabilir. Bu olası ihtimale karşı teknolojik gelişmeler hektar başına verimi artırılabilir. Akıllı tarım uygulamaları daha da yaygınlaşacaktır. Bu sayede zaten kısıtlı olan su ve enerji tüketimi de minimal seviyede tutulmuş olacaktır” diye konuştu. Küresel tüketici alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Tavukçuoğlu şunları söyledi: “Dünya nüfusu bir taraftan artarken aynı zamanda da toplumsal alışkanlıklar değişmektedir. Alman Gıda ve İçecek Sektörleri Federasyonu bu değişikliği şu şekilde ifade ediyor; ‘Sosyal değişim gerçekleşmekte: aile yapıları, geleneksel gıda ritüelleri, işgücü piyasası ve dinlence alışkanlıkları değişmektedir.’ Bu bağlamda bakıldığında sektör özelinde şirketlerin tüm bu değişimleri görüp ayak uydurması gerekiyor. Zamanın koşullarına entegre olabilenler karlı olacaktır.”