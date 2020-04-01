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Alım-satım düştü

YOZGAT’ta Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,1, ithalat ise yüzde 86,3 oranında azaldı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:40
Alım-satım düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, yurt genelinde ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeyi, Irak, Birleşik Krallık, İtalya, ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,5'ini oluşturdu. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Şubat ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 2 bin dolar, ithalat yüzde 86,3 azalarak 662 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 19, ithalat 6,8 azaldı.

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Alım-satım Düştü
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