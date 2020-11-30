Ağır Sanayi için ilk adım

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti, ardından da Yozgat’ın mevcut sanayi potansiyeli ve geleceğe yönelik yapılabilecek sanayi yatırımlarının ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantıda Çelik ile birlikte Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ömer Faruk Tokat da bulundu. Bakan Mustafa Varank başkanlığındaki toplantıya 3 bakan yardımcısı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü katıldı. Toplantıda Çelik ile birlikte Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ömer Faruk Tokat da bulundu. Bakan Mustafa Varank başkanlığındaki toplantıya 3 bakan yardımcısı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü katıldı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, toplantının oldukça verimli geçtiğine vurgu yaparak, ‘’Yozgat iş dünyası adına Bozok Organize Sanayi bölgesinin işlemlerinin hızlandırılmasından dolayı ve mevcut organize sanayi bölgemizle ile ilgili yapılacak çalışmalar ve destekleri için teşekkürlerimizi sayın bakana ilettik. Önümüzdeki aylarda sayın bakanımızı, bakan yardımcılarımızı, çalışma ekipleri ile birlikte Yozgat’ta ağırlama sözünü aldık’’ dedi. Başkan Çelik, toplantında Yozgat ekonomisinin ve sanayisinin gelişmesi için birçok konuyu masaya yatırdıklarını, Yozgat sanayisinin gelişmesi ve ilerlemesi için bir çalışma takvimi oluşturduklarını bildirdi.

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, çalışma takvimi kapsamında altyapı noktasında gerekli olan birçok projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlattıklarını, özellikle ağır sanayi, imalat noktasında Maden İşleri Odası tarafından hazırlanan ortak üretim makina parkı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdiklerini bildirdi. Çelik, ‘’Bu projeyle beraber Yozgat’ın makina üreten makinalar, CNC tezgahlar, büküm makinaları ve bunun gibi ağır sanayide kullanacağımız gerek otomotiv gerekse savunma sanayide birçok sektörün altyapısını oluşturup, bu makinaların Yozgat’a getirilebilmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmayı Maden İşleri Odamızın sahada yapmış olduğu 400 firmanın talepleri doğrultusunda bir proje geliştirdik. Projede Yozgat’taki 1 ila 20 kişi arasında işçi çalıştıran orta ölçekli işletmelerimizin bir üst sınıfa çıkmak için gerekli olan altyapı çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Proje gerçekleştiğinde Yozgat başta olmak üzere Orta Anadolu ve diğer illerde bu getireceğimiz makina ve ekipmanlar ile Yozgat’tan hizmet vermiş bulunacağız’’ diye konuştu.

AĞIR SANAYİ

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, Yozgat’ın bu proje gerçekleştiğinde ağır sanayi, savunma sanayi ile beraber birçok sanayi kuruluşunda hizmet verecek altyapıya ulaşmış olacağına vurgu yaptı. Çelik, ‘’Bununla birlikte Yozgat’ın orta ölçekli talaşlı imalat, metal sanayisinde bütün işletmeleri bir üst sınıfa geçireceğiz. Böylece Yozgat’ın hem ihracatında, hem ekonomik kalkınmasında büyük bir adım atılmış olacak. Bütün kamuoyunun bildiği gibi savunma ve otomotiv sanayisinin Yozgat’ta gelişmemesinin sebebi bu tür makinaların, ekipmanların ilimizde yer almamasından kaynaklanıyordu. Bizde bu araştırmalar sonucunda Maden İşleri Odasıyla beraber yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu ekipmanları devletimizin desteği ve diğer ilgili odalarla birlikte ilimize getireceğiz. İlimiz üretim ve sanayi anlamında çağ atlayacak. Yozgat’ın ağır sanayi üretim noktasında ülkemizin ihracatına katkılar sağlayacağız’’ ifadelerini kullandı.

DESTEK VERİYORLAR

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, çalışma toplantısı kapsamında önümüzdeki aylarda bakan ve bakanımız yardımcılarını Yozgat’ta misafir edeceklerini hatırlatarak, ‘’Öncelikle Yozgat’ın üretimini ve sanayisinin gelişmesinde başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız değerli büyüğümüz sayın Fuat Oktay beyin destekleri ile beraber bize çizdiği yol haritasını takip ederek bu konuda ciddi ilerlemeler sağlamayı hedefliyoruz’’ dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile birlikte bakanlara, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Çelik, ‘’Sayın Valimizin de bize verdiği desteklerden, sanayicinin her zaman yanında olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Yozgat bu çalışmalar ve destekler ile üreten bir şehir, ürettiğini ihracat yapabilen, il ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir şehir olma yolunda ilerlemeye devam ediyor olacaktır. Durmadan, yorulmadan, yılmadan Yozgat ekonomisinin ve sanayisinin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.