Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107800
ALTIN
146.487
DOLAR
3.5325
STERLİN
4.5986
EURO
4.1524

Adana’dan lezzetli ama…

Türkiye’de karpuz denilince akla Adana ve Diyarbakır gelse de geçmişte önemli bir yeri bulunan Yozgat’ın Yerköy ilçesinde karpuz ve kavun üretimi sürüyor. Bereketli topraklarda yetişen kavun ve karpuz; rengi, kokusu ve lezzeti farklılık arz ediyor. 

Adana’dan lezzetli ama…

Türkiye’de karpuz denilince akla Adana ve Diyarbakır gelse de geçmişte önemli bir yeri bulunan Yozgat’ın Yerköy ilçesinde karpuz ve kavun üretimi sürüyor. Bereketli topraklarda yetişen kavun ve karpuz; rengi, kokusu ve lezzeti farklılık arz ediyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
10 Ağustos 2017 Perşembe 07:10
1186 Okunma
Adana’dan lezzetli ama…

Üretim geçmiş yıllara oranla düşse de Adana karpuzundan daha lezzetli olan Sekili karpuzu ciddi destek ve markalaşma projeleriyle Türkiye pazarına çıkabileceğini lezzetiyle ortaya koyuyor.
Yerköy’ün Sekili bölgesindeki tarım alanlarına ekimi yapılan karpuzların hasadına başlandı.
Kendine has aroması ve sulu özelliğiyle manav tezgahlarında yer alan karpuzları geride bırakan Sekili karpuzu üretiminin artırılıp,  pazar sorununun çözümüyle yaygınlaşmayı bekliyor.
YILLIK 27 BİN TON
Yozgat’ta toplamda il genelinde 13 bin 458 dekar alanda yıllık yaklaşık 27 bin 776 ton kavun-karpuz üretimi yapılırken, bunun önemli bölümü Yerköy ilçesinde yetiştiriliyor. 
Yerköy ilçesinin Sekili bölgesinde 14 bin dekar alandan yıllık 24 bin ton civarında kavun-karpuz üretimi gerçekleştiriliyor. 
ÜRETİCİNİN YANINDA
Yerköy ilçesinin Sekili bölgesinde kavun-karpuz üretimi yapan çiftçilerle koordinasyonlarını sürdüren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de üretim sürecini yakından takip ediyor. Sekili’de kavun-karpuz üretiminin organik olarak yapıldığını belirten Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özgür Memiş, Yerköy İlçe Tarım Müdürü Ziraat Mühendisi Erkan Çalışkan ile birlikte hasadın başladığı tarlaları gezip, çiftçilerle görüştü. 
Üretim hakkında bilgi alan Memiş, Yerköy ilçesi Sekili bölgesinde bu yıl 2 bin dekar alanda karpuz, 12 bin dekar alanda da kavun ekimi yapıldığını hatırlattı. 
Memiş, ‘’Yurdun diğer bölgelerinde karpuz hasadının tamamlanıp, pazarda da son günlerini yaşadığı bir dönemde Sekili bölgesinde yetişen karpuz Pazar tezgâhlarında yerini alıyor. Bölgemizde ekimlere nisan ayında başlanıyor, diğer yöreler daha önce ektiği için erken olgunlaşıyor. Burada yetişen karpuz Yozgat ile birlikte Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir, Amasya, Adana’ya gönderiliyor. Sekili karpuzu hormonsuz bir özelliğe sahip olması, kumlu toprakta yetiştirilmesi şeker oranını yükseltiyor. Diğer bölgelerden farklı bir tadı var, su oranı da çok yüksek’’ dedi. 
SATIŞI TARLADA
Tarlasında ilk karpuz hasadına başlanılan üretici Necip Lahit, bu yıl bölgede karpuz ve kavun üretiminin iyi olduğunu belirterek, satışı tarlada yaptıklarını söyledi. Lahit, ‘’Toptancılar buraya geliyor, tarlada kilosu 35 kuruştan ürünün tamamını satın alıyor. Biz de tarladan topladığımız ürünü istifliyoruz, günü geldiğinde de teslim ediyoruz. Tarlada alıcı bulamadığımız zaman ise pazara kendimiz götürüp, perakende satıyoruz. Havaların bu yıl sıcak gitmesi, karpuza olan talebi de artırdı’’ diye konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

Son Güncelleme: 10.08.2017 09:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Güçlü Market Kentpark'ta
Güçlü Market Kentpark'ta
Berber Ali’de buluştular
Berber Ali’de buluştular
40 ülkeye ihracat yapıyor!
40 ülkeye ihracat yapıyor!
Seferberlikte öncüyüz!
Seferberlikte öncüyüz!
Yaz bereketi!
Yaz bereketi!
“Üretim reçetedir”
“Üretim reçetedir”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim