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Yozgat
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Açıldı, yatırıma yöneldi

Yozgat’ın cazip yönlerinin ortaya konularak, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla 2017 yılında başlatılan ‘işadamları zirvesi’ etkinlikleri kapsamında yatırım yapmak üzere gelen Dönsa Tekstil, tesisin açılışını yaptı, daha sonraki süreçte yapacağı yatırımların planlamasına da başladı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:46
Açıldı, yatırıma yöneldi

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut yatırımların kapasitelerini artırmaları, boş bulunan parsellerde yeni yatırımların yapılmasına yönelik 2017 yılında başlatılan ‘işadamları zirvesi’ etkinlikleri doğrultusunda gelen Dönsa Tekstil, çorap fabrikasını üretime açtı. Önümüzdeki yıllarda yapacağı yeni yatırımların da planlamasına başladı. Tesisin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dönya Tekstil’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşıladığı gibi, dünyaca ünlü markaların taleplerinin de karşılandığını kaydetti. Dönsa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mediha Hamitoğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde açılışını yaptıkları Çorap Fabrikasında 185 kişinin fiilen çalıştığını söyledi. Mediha Hamitoğlu, ‘’Biz şuanda yatırımımızı yaptık ve faaliyete geçtik. Bu senenin sonuna kadar istihdam edilen çalışanımız 500 kişiyi bulacaktır. Bundan sonraki etapta 2022’nin sonu yada 2023 yılı içerisinde bir o kadar daha istihdam sağlamak üzere projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz’’ diye konuştu.

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