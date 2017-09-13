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500 milyon destek

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, kobilere 500 milyon lira destek verileceğini söyledi. 

500 milyon destek

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, kobilere 500 milyon lira destek verileceğini söyledi. 

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:00
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500 milyon destek

Aktaş yaptığı açıklamada, KOSGEB imalat sektöründeki kobileri desteklemek amacı ile KOBİGEL Proje Çağrısına çıktığını belirterek,"Bu çağrıda toplamda 500 milyon lira hibe edilirken, bu destekten yararlanmak için KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla orta yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki kobilerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknoloji sektörlerdeki kobiler de ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir" dedi.
Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar da geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verileceğini söyleyen Aktaşi,"Başvuru çağrısı için başvurular 20 Ekim'e kadar devam edecektir. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgileri Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığından ve KOSGEB'den edinebilirsiniz. Şartları uyan ve proje başvuru yapmak isteyen işletmelerimize gerekli tüm teknik destek odamızca verilecektir" diye konuştu.
 

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