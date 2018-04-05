3 ayda 466 işyeri açıldı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, bu yılın ilk 3 aylık döneminde 466 işyerinin açıldığını belirtirken 135 iş yerinin ise kapandığını dile getirdi.

Altın yaptığı açıklamada “Yozgat genelinde 3 aylık dönem sürecinde 466 iş yerinin açılışı sicil müdürlüğümüzde tescili yapıldı. 135 tane de iş yeri kapandı. 3 aylık tabloda Yozgat’ta iş yeri açma noktasında umut veren bir tablo var. Bu da devletimizin yeni iş yeri açan esnaflara verdiği destekler ve teşvikler iş yeri açılışında artış yaşanmasını sağlıyor” dedi.