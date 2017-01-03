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244 bin KOBİ başvurdu!

03 Ocak 2017 Salı 05:31
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Türkiye genelinde 15 bin KOBİ’nin yararlanabileceği KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına 3 gün içerisinde toplam 244 bin 982 İşletme başvuru yaptı. Yozgat genelinde ise bin 655 işletme, kredi başvurusu yaptı.

244 bin KOBİ başvurdu!
KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi değerlendirilmesinin KOSGEB yazılım sistemi üzerinden yapıldığını hatırlatan Yozgat KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, “KOBİ’lerimizin, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programından daha yaygın ve daha adil şekilde yararlanabilmesinin sağlanması amacıyla TUİK verilerine göre ildeki işletme sayısı esas alındı. İl kotaları belirlendi ve belirlenen İl kotası içerisinde de ölçeklere göre dağılım yapıldı. Kota uygulamasında her ölçek grubu kendi içinde çalışan sayısı, bununda eşit olması halinde net satış hasılatına göre Yazılım Sistemi tarafından yüksekten düşüğe doğru sıralanarak başvuru sırası oluşturuldu. Başvuru sıralamasına göre Türkiye genelinde krediye başvurma hakkını kazanan 15 bin KOBİ’ye, http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresinden alacakları başvuru formu çıktısı ile protokol kapsamındaki bankalara başvurmaları gerektiği SMS ve e-posta ile bildirildi” dedi.
KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programının ödeneğinin 2016 yılı bütçesinden karşılandığını dile getiren Işık, “KOSGEB tarafından, 2017 yılı içerisinde de benzer programlar uygulanabileceğinden, Yozgat genelinde KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde, faaliyet gösteren tüm işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıt olmaları gerekiyor. Ayrıca KOBİ Bilgi Beyannameleri’ni doldurmaları ya da güncellemeleri KOSGEB Destek Programlarına başvuru yapabilmeleri için büyük bir önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

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