Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1085
ALTIN
466.772
DOLAR
7.3455
STERLİN
9.8595
EURO
8.7741

2 AY DAHA UZATILDI

Resmi Gazete yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği, mevcut faydalananlar için 2 ay daha uzatıldığı açıklandı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:25
2 AY DAHA UZATILDI

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Covid-19’un olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ ile uygulamaya konulan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ile ilgili sürenin iki ay daha uzatıldığını söyledi. Yıldız, ‘’Bu kapsamda ilimiz genelinde talep eden işverenlerimiz Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandırılarak pandemi döneminin olumsuz etkileri en aza indirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2 ay daha süre uzatıldı. Böylece, başladıkları tarih esas alınarak, işverenlerimiz kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edebileceklerdir’’ dedi. Yıldız, uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını, uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha bu haktan yararlanılabileceklerini bildirdi. Yıldız, bununla birlikte, normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İl Müdürlüğüne bildirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan işverenlerin, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde Normalleşme Desteği ile SGK’ya ödeyecekleri primlerden mahsuplaşma yapılacağını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
2 AY DAHA UZATILDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracatımız düştü
İhracatımız düştü
Başkandan uyarı
Başkandan uyarı
İhracatımız arttı
İhracatımız arttı
Kiraz ihracatı
Kiraz ihracatı
Açıldı, yatırıma yöneldi
Açıldı, yatırıma yöneldi
Yazıcı, Yerköy’de inceleme yaptı
Yazıcı, Yerköy’de inceleme yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim