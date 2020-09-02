2 AY DAHA UZATILDI

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Covid-19’un olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ ile uygulamaya konulan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ile ilgili sürenin iki ay daha uzatıldığını söyledi. Yıldız, ‘’Bu kapsamda ilimiz genelinde talep eden işverenlerimiz Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandırılarak pandemi döneminin olumsuz etkileri en aza indirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2 ay daha süre uzatıldı. Böylece, başladıkları tarih esas alınarak, işverenlerimiz kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edebileceklerdir’’ dedi. Yıldız, uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını, uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha bu haktan yararlanılabileceklerini bildirdi. Yıldız, bununla birlikte, normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İl Müdürlüğüne bildirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan işverenlerin, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde Normalleşme Desteği ile SGK’ya ödeyecekleri primlerden mahsuplaşma yapılacağını da sözlerine ekledi.