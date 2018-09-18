Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94348
ALTIN
243.725
DOLAR
6.2925
STERLİN
8.3202
EURO
7.3606

Zümre toplantısı yapıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı Boğazlıyan Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Zümre toplantısı yapıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı Boğazlıyan Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.

18 Eylül 2018 Salı 07:00
7 Okunma
Zümre toplantısı yapıldı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Milli Eğitim Şube Müdürleri Nazan Tok ve Vedat Oymak da katıldı. İlçede görevli öğretmenlerin hazır bulunduğu toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, sene başında yapılması planlanan çalışmaların anlatılmasının ardından yaptığı konuşmada, öğretmenlerin plan hazırlamak için internetten yararlanırken kendi bölgesel özelliklerinden faydalanmalarının önem arz ettiğini söyledi. Öğretmenlerin de görüşlerinin alındığı toplantının ardından zümre öğretmenleri, belirlenen sınıflara geçerek konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
DERS ZiLi ÇALDI!
DERS ZiLi ÇALDI!
Başkan Amca Hediyesi
Başkan Amca Hediyesi
Eğitim Zili Çaldı
Eğitim Zili Çaldı
Süre uzatıldı
Süre uzatıldı
Okullarını eğitime hazırladılar
Okullarını eğitime hazırladılar
Öncelik pansiyonlarda
Öncelik pansiyonlarda

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim