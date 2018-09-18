Zümre toplantısı yapıldı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Milli Eğitim Şube Müdürleri Nazan Tok ve Vedat Oymak da katıldı. İlçede görevli öğretmenlerin hazır bulunduğu toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, sene başında yapılması planlanan çalışmaların anlatılmasının ardından yaptığı konuşmada, öğretmenlerin plan hazırlamak için internetten yararlanırken kendi bölgesel özelliklerinden faydalanmalarının önem arz ettiğini söyledi. Öğretmenlerin de görüşlerinin alındığı toplantının ardından zümre öğretmenleri, belirlenen sınıflara geçerek konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.