ÇANDIR İlçesinde 2020-2021 Yılı 1. Dönem İlçe Zümre toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında yapıldı. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, eğitim alanında başarıyı hep daha ileriye taşımak, sürekli kılmak için okul yöneticileri ve öğretmenlerle çalışmaların durmaksızın sürdüreceklerini söyledi. Kapal, ‘’Daha iyiye götüren her adımda Okul Müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin yaklaşımı ve katkıları çok büyük ve bundan dolayı tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. Kapal, İlçe, Sınıf, Alan Zümre toplantılarının amacı ile ilgili bilgilendirmede bulundu, önemli olanın çalışanlar arasında eş güdüm, fikir alışverişi olduğunu belirtti. Gündem maddelerinin okunması ve bilgilendirmelerin yapılması sonrasında katılımcıların karşılıklı görüş- öneri paylaşımı yapması ile toplantı tamamlandı.

SARIKAYA ilçesinde zümre toplantısı yapıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sene başı ilçe zümre toplantıları Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur tarafından ziyaret edildi. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek öğretmenlerin katılımının gerçekleştiği görüldü. Başarılı bir eğitim öğretim yılının geçirilmesi dileğiyle toplantılar sona erdi.

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ilçe zümre öğretmenleri toplantılarını ziyaret etti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı mesleki çalışmalarının 24 Ağustos'ta balamasıyla birlikte, eğitimde birliği sağlamak amacıyla aynı dersi okutan öğretmenlerin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına dikkat edilerek gerçekleşen toplantılarda, geçen seneki eğitim durumu ve bu seneki yapılacak çalışmalar değerlendirildi.