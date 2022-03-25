Zümre toplantısı

Toplantıya katılım sağlayan zümre öğretmenlerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ”Minik kalplerin en kıymetlisi, Okul öncesi öğretmenlerimizin yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum, Türkiye devletinin bize sağladığı Etkin Zümre Etkin Okul Projesiyle, Öğrencileri okula olabildiğince güzel bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Kıymetli meslektaşlarıma da çalışmaları için çok teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz toplantıda öğrencilerimiz için yapacağımız programlar hakkında kararlar aldık” dedi.