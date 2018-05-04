Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102909
ALTIN
177.708
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7187
EURO
5.0553

Zübeyde Hanım’da sergi

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TUBİTAK Bilim Fuarı ziyaretçilere açıldı.

Zübeyde Hanım’da sergi

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TUBİTAK Bilim Fuarı ziyaretçilere açıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
3 Okunma
Zübeyde Hanım’da sergi

Okul koridorunda öğrenciler tarafından hazırlanan TUBİTAK projeleri ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen ve davetlilerin katıldığı TUBİTAK Bilim sergisinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 27 proje sergilendi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel çalışmaları önemsediklerini söyledi. Birbirinden güzel ve ilginç çalışmalar ile karşılaştıklarını dile getiren Yazıcı, TUBİTAK tarafından her yıl düzenlenen proje yarışmalarını desteklediklerini bu yarışmaların öğrencilerin becerilerini geliştirmelerinden önemli rol oynadığını sözlerine ekledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yurtlar sanat merkezi oldu
Yurtlar sanat merkezi oldu
Bilim fuarlarına devam
Bilim fuarlarına devam
Bozok Sempozyumu başladı
Bozok Sempozyumu başladı
Kurs inşaatı için kermes
Kurs inşaatı için kermes
Fuarlar başladı
Fuarlar başladı
Eserlerini gördüler
Eserlerini gördüler

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim