Zübeyde Hanım’da sergi

Okul koridorunda öğrenciler tarafından hazırlanan TUBİTAK projeleri ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen ve davetlilerin katıldığı TUBİTAK Bilim sergisinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 27 proje sergilendi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel çalışmaları önemsediklerini söyledi. Birbirinden güzel ve ilginç çalışmalar ile karşılaştıklarını dile getiren Yazıcı, TUBİTAK tarafından her yıl düzenlenen proje yarışmalarını desteklediklerini bu yarışmaların öğrencilerin becerilerini geliştirmelerinden önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.