Ziyaretlere devam

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesini ziyaret ederek, Okul Müdürü Hüseyin Kaya’dan okul hakkında bilgi alan Yazıcı, sınıfları ziyaret etti, her bireyin baskın yeteneklerinin olduğuna vurgu yaparak, öğrencilerden kendi baskın yeteneklerini keşfetmelerini, bu konuda da yapılan çalışmalar çerçevesinde öğretmenlerinden destek alabileceklerini söyledi. Öğretmenlerle de bir aya gelen Yazıcı, Fen Lisesindeki öğrenci profili, veli ve öğrencilerin okuldan beklentileri, akademik, duygusal eğitim, değerler eğitimi, öğrenci yönlendirme konuları üzerinde durdu, ikir alış verişinde bulundu.