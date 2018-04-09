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YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okullarda yürütülen eğitim –öğretim faaliyetlerinin takibi, akademik başarının izlenmesi, artırılması, projelerin uygulanma süreçlerini yerinde incelemek, öğrenci koçluğu ile ilgili uygulamaların takibi, okul ihtiyaçlarının tespiti amacıyla yürüttüğü ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretlere devam

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okullarda yürütülen eğitim –öğretim faaliyetlerinin takibi, akademik başarının izlenmesi, artırılması, projelerin uygulanma süreçlerini yerinde incelemek, öğrenci koçluğu ile ilgili uygulamaların takibi, okul ihtiyaçlarının tespiti amacıyla yürüttüğü ziyaretlerine devam ediyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Ziyaretlere devam

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesini ziyaret ederek, Okul Müdürü Hüseyin Kaya’dan okul hakkında bilgi alan Yazıcı, sınıfları ziyaret etti, her bireyin baskın yeteneklerinin olduğuna vurgu yaparak, öğrencilerden kendi baskın yeteneklerini keşfetmelerini, bu konuda da yapılan çalışmalar çerçevesinde öğretmenlerinden destek alabileceklerini söyledi. Öğretmenlerle de bir aya gelen Yazıcı, Fen Lisesindeki öğrenci profili, veli ve öğrencilerin okuldan beklentileri, akademik, duygusal eğitim, değerler eğitimi, öğrenci yönlendirme konuları üzerinde durdu, ikir alış verişinde bulundu. 

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