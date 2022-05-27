Ziyaretlere devam

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve Hayat Boyu Öğrenme Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur, kurum ziyaretleri kapsamında Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezini ziyaret ettiler. Kurumda yürütülen kursları ve çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, öğretmenlerden ve yöneticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gayretli çalışmalarından dolayı kursiyerlere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür eden Yoldaş, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursların oldukça önemli olduğunu söyledi. •Haber Merkezi•