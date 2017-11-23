-Zirvede Yozgat’ta yer aldı

3 bine yakın katılımcı ve 155 konuşmacının yer aldığı zirvede 28 oturum, 4 panel, 50 atölye çalışması gerçekleştirildi. Yozgat’ta görev yapan 22 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ile Fatih Projesi ekibi de zirvede yer aldı. Öğretmenler, panelleri gezerek, eğitimdeki yenilikler ve yapılacaklar ile ilgili bilgi sahibi oldu. Atölye çalışmalarına katılarak, uygulamalar yapıp kendileri ve öğrencileri için kullanılabilecek teknolojileri keşfetme imkânı bulan öğretmenler, Yozgat’ta yapılabilecek kodlama projeleri için yeni fikirler üreterek, konu ile ilgili bir çalıştay yapılması gerekliliğini ifade ettiler. Bu doğrultuda da bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Proje Çalıştayı planlandı.