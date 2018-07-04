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Ziraat’e yeni dekan

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Uğur Başaran atandı.

Ziraat’e yeni dekan

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Uğur Başaran atandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Ziraat’e yeni dekan

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı ile Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Başaran gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevine vekaleten başladı. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Başaran’a yeni görevinde başarılar diledi. Karacabey, “Değerli hocamız inşallah devam eden süreçte fakülte ve üniversitemiz için güzel ve önemli katkılar sağlayacaktır. Bizler de her zaman destekçisi olacağız. Bu duygularla kıymetli hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan Vekilliği görevine atanan Prof. Dr. Uğur Başaran ise,  görevin kendisine tevdi edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başaran, “Yozgat tarım ve hayvancılığının gelişmesine üniversitemiz Ziraat Fakültesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öncülük edecektir. Üniversitemizin gelişmesine yönelik Rektörümüz ve öğretim üyelerimizle birlikte her zaman birlik ve beraberlik içerisinde uyumlu çalışmalarda bulunacağız” diye konuştu.

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