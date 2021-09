ZiL ÇALIYOR

Covid19 salgını nedeniyle yaklaşık bir yılı aşkın süredir yüz yüze eğitime hasret kalan öğrenciler, bugün sabah okullarının bahçesinde buluşup, 2021/2022 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasının heyecanını yaşayacak.

Yozgat’ta 6 bin 8 okul öncesi, 42 bin 249 temel eğitim, 23 bin 161 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 71 bin 419 öğrenci 429 okulda eğitim öğretime başlayacak. Okullarda 6 bin 109 eğitim neferi öğretmen görev yapacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bakanlığımızca okullarımızda uyulması gereken salgın kuralları çerçevesinde tüm önlemlerimiz alınarak, okullarımızın temizlik malzemeleri ve dezenfektan ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilen ödeneklerle temin edilip, okullara gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından öğrencilerimize gönderilen ücretsiz kitaplar geleceğimizin teminatı yavrularımızın sıralarına konuldu, bugün sıralarında kitaplarına da kavuşacaklardır’’ dedi.

İlimiz geneli tüm okullarda öğrencilerin kullanacağı dezenfektanların ortak kullanım alanlarına yerleştirilerek, uyarı levhalarının asıldığını bildiren Yazıcı, sağlıklı bir ortamda en üst seviyede eğitim öğretim süreçlerinin sorunsuz devam etmesi için gerekli her çalışmanın yapıldığını dile getirdi. Yazıcı, Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu’nda bazı şubelerdeki öğrenci yoğunluğunun fazla olması nedeniyle, salgın tedbirleri kapsamında, öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim almaları amacıyla ikili eğitime geçildiğini kaydetti.

EĞİTİM VERİLDİ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Koronavirüsün hayatı her açıdan etkilediğini, eğitimin de bu etkilenen alanlardan biri olduğunu hatırlattı. Yazıcı, ‘’Bilindiği üzere Covid19'un ülkemizde görülmeye başlanmasının ardından salgından korunmak için toplumun her kesiminde tedbirler alınmıştır. Okulların kapalı olması, çocuklarımızın evlerine kapanması, eğitim öğretim süreçlerini evlerinden yürütmelerini zorunlu kıldı. Bu durum elbette özellikle çocuklarımız açısından bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmiş olabilir. Bugün itibariyle öğrencilerimiz okullarında yüz yüze eğitime başlayacaklardır. Öğretmenleriyle bir araya gelme, arkadaşlarına kavuşma elbette çocuklarımızın dünyasına olumlu katkılar yapacaktır. Ancak Covid19 nedeniyle bu çevrelerden uzak kalmak hem ebeveynler, çocuklar ve öğretmenler açısından bir takım psikolojik sorunları ve travmaları da beraberinde getirebilir’’ uyarısında bulundu.

Yazıcı, tüm bunların önüne geçmek, çocukları, aileleri okula hazır hale getirmek, uyum zorluklarının üstesinden gelmek, önleyici tedbirler kapsamında özellikle psikososyal müdahale, psikolojik sağlamlığı en üst seviyelerde tutmak için öğretmenlerin, çocukların, ebeveynlerinin psikolojik sağlamlığını güçlendirmek üzere eğitimler verildiğini aktardı. Yazıcı, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarına 'Psikolojik Sağlamlık ve Salgın Hastalık Psikoeğitimi' verildiğini, bu alınan eğitimlerle okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ise kendi okullarında tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilere eğitimler vereceklerini aktardı. Yazıcı, ‘’Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı olmayan okullarımızda ise bu eğitimlerimiz Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz tarafından verilecektir. Böylelikle rehberliğin önleyici işlevinden hareketle çocuklarımızda olası yaşanacak uyum sorunlarının da önüne geçilecektir’’ ifadelerini kullandı.