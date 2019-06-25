ZEKA SINIFI AÇILDI

Okul Müdürü Bekir Korkut, öğretmenlerin Hacı Bektaş-ı Veli'nin ‘İslam’ın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü de akıldır’ sözünden yola çıkarak hazırladıkları zeka oyunları sınıfı için gereken maddi kaynağı kendi aralarında topladıklarını söyledi. Korkut, ‘’Sınıfın boyanmasından, masaların yapımına, oyunların seçilmesine, posterlerin dizaynına kadar her noktasında öğretmenler bizzat çalışarak bu güzel ortamın oluşmasında yer almışlardır. Öncelikle fikrimize sahip çıkıp maddi manevi açıdan destekleyen okulumuzun yöneticileri, öğretmenlerine ayrıca sınıfın yapımında öncülük edip sonuna kadar çalışan Matematik Öğretmenimiz Gökhan Doğan'a, Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz İsmail Doğan'a, Rehberlik Öğretmenimiz Aslı Zeynep Zafer'e ve desteklerini esirgemeyip öğrencilerimize kazandırdıkları zeka sınıfından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi. Sınıfın açılışına Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile birlikte katıldı. Öğrencilerin strateji geliştirme, akıl yürütme, takım çalışması, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulan sınıf öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.