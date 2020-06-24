ZEKA OYUNU YARIŞMASI

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Koordinatörlüğünü Matematik Öğretmeni Erhan Koç’un gerçekleştirdiği ÇözeBilsem Zeka Oyunları Yarışmasının üçüncü yılında güzel bir finale imza atıldı. Yozgat il genelinde 2 yıldır düzenlenen yarışma bu yıl korona virüs salgını sebebiyle çevrimiçi olarak canlı yayın ile Bilsem öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Merkez Müdürü Erol Özel, yaklaşık üç aydır hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle uzaktan görüştüklerini, pandemi sürecinin herkese hayatımızın akışında normal gördüğümüz, temas ettiğimiz tüm değerlerin kıymetini bilinmesini sağladığını bildirdi. Yarışma Koordinatörü Erhan Koç’un sunumunun ardından yarışma başladı. Yarışma finalinde Osman Bilgehan Yılmaz birinci, Zeynep Koyuncu ikinci, Lina Gedik üçüncü oldu, drone ile ödüllendirildi.