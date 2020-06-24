Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115409
ALTIN
391.201
DOLAR
6.8519
STERLİN
8.5931
EURO
7.7444

ZEKA OYUNU YARIŞMASI

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Zeka Oyunları yarışmasının üçüncüsünü de tamamladı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:38
ZEKA OYUNU YARIŞMASI

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Koordinatörlüğünü Matematik Öğretmeni Erhan Koç’un gerçekleştirdiği ÇözeBilsem Zeka Oyunları Yarışmasının üçüncü yılında güzel bir finale imza atıldı. Yozgat il genelinde 2 yıldır düzenlenen yarışma bu yıl korona virüs salgını sebebiyle çevrimiçi olarak canlı yayın ile Bilsem öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Merkez Müdürü Erol Özel, yaklaşık üç aydır hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle uzaktan görüştüklerini, pandemi sürecinin herkese hayatımızın akışında normal gördüğümüz, temas ettiğimiz tüm değerlerin kıymetini bilinmesini sağladığını bildirdi. Yarışma Koordinatörü Erhan Koç’un sunumunun ardından yarışma başladı. Yarışma finalinde Osman Bilgehan Yılmaz birinci, Zeynep Koyuncu ikinci, Lina Gedik üçüncü oldu, drone ile ödüllendirildi.

Anahtar Kelimeler:
ZEKA OYUNU YARIŞMASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarım atölyesi tamam
Tasarım atölyesi tamam
Karne heyecanı
Karne heyecanı
LGS Heyecanı
LGS Heyecanı
Eğitime devam
Eğitime devam
Sınav uygulaması
Sınav uygulaması
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim