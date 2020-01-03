Zeka Oyunu sınıfına ilgi büyük

Sınıflarda öğrenciler, eğlenerek öğreniyor. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan ‘Zeka ve Akıl Oyunları’ sınıflarının geleceğin eğitim metodu kapsamında olduğunu söyledi. Şimşek, ‘’Eğlenirken öğrenme ilkesine dayanan zeka ve akıl oyunları, zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına, akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir. Bizler de Boğazlıyan ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak çocukların eğlenerek ve yaşayarak öğrenmesini ön planda tutarak Zeka ve Akıl Oyunları derslerine yer vermekteyiz’’ dedi. Sınıflarda, ‘Akıl oyunları, İşlem oyunları, Strateji oyunları, Sözcük oyunları, Hafıza oyunları, Mantık oyunları ve Mekanik oyunları’ bulunuyor. 18 okulda zeka oyunları sınıfı bulunuyor.