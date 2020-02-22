Zeka oyunları sınıfı açıldı

SARIKAYA Yunus Emre Anadolu Lisesi Zekâ Oyunları Sınıfının törenle açıldı. Açılışa, Kaymakam Yasin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Haluk Timur, Agah Ayhan da katıldı. Okul Müdürü Hacı Ali Efe tarafından Kaymakam ve beraberindekilere Zeka Oyunları sınıfını oluşturma süresi ile ilgili kısaca bilgi verdikten sonra açılışı gerçekleştirdi. Daha sonra Kaymakam Yasin Özcan, Zeka Oyunları sınıfında öğretmenlerle bir araya gelip bir süre sohbet etti. Zeka oyunları sınıfının açılışında duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özcan, emeği geçenlere teşekkür etti.