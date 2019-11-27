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Zeka oyunları kursu

ÇAYIRALAN Öğretmenevinde açılan Zeka Oyunları Uygulamaları Kursu tamamlandı.

Zeka oyunları kursu

ÇAYIRALAN Öğretmenevinde açılan Zeka Oyunları Uygulamaları Kursu tamamlandı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Zeka oyunları kursu

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, kursu ziyaret ederek, kursa katılanlarla kısa bir sohbet etti. Kursun eğitim öğretim açısından öneminin ne denli büyük olduğundan bahseden Bozdağ, kurs eğitmeni Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmenimiz Binnur Nazmiye Utlu’ya teşekkür etti.  Kursa Çandır ilçesinde ve Çayıralan ilçesinde görev yapan çeşitli branşlardan öğretmenler katıldı. Katılımcı öğretmenlere 5 farklı kategoride toplam 47 farklı oyun öğretildi. 3 gün boyunca süren eğitim, eğlenceli etkinlikler eşliğinde yoğun bir programla tamamlandı. 

Anahtar Kelimeler:
Zeka Oyunları Kursu
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