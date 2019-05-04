Z Kütüphane açıldı

Açılışa Önder Genel Başkanı Kamber Çal de katılarak, öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından kurulan Z Kütüphanenin açılışına Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, Önder Yozgat Şube Başkanı Hacı İhsan Çelik, Önder İmam Hatipliler Derneği İstişare Kurulu Başkanı Ahmet Muti Güneşer de katıldı.