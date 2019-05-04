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Z Kütüphane açıldı

YOZGAT Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan Z Kütüphane törenle açıldı.

Z Kütüphane açıldı

YOZGAT Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan Z Kütüphane törenle açıldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Z Kütüphane açıldı

Açılışa Önder Genel Başkanı Kamber Çal de katılarak, öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından kurulan Z Kütüphanenin açılışına Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, Önder Yozgat Şube Başkanı Hacı İhsan Çelik, Önder İmam Hatipliler Derneği İstişare Kurulu Başkanı Ahmet Muti Güneşer de katıldı. 

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