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Yüz yüze eğitimle birlikte okullar şenlendi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime başlanılmasıyla okullar şenlendi.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:18
Yüz yüze eğitimle birlikte okullar şenlendi

Kaymakam Samet Serin, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulunda bir araya geldi. Kaymakam Serin’e Sarıkaya İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Arkan eşlik etti. Arkan, okulların eğitim ve öğretim alanında öğrencileri yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, eğitimin akademik gelişimi öğretimin ise insanın gelişimini hedeflediğine vurgu yaptı. Arkan, ‘’Herkesin matematiği, feni, Türkçesi iyi olacak diye bir kaide yok. Kimi öğrencimizde de müzik ve görsel sanatlar gibi beceri gerektirecek derslerde başarılı olabilir. Kimi öğrencimizin tüm derslerinde düşük olabilir lakin kimse onun kadar örneğin tarıma, ahşap işletmeciliğine yahut ticarete yatkın olmayabilir. Ezcümle, bizler her öğrencimizi kendi istidatları doğrultusunda geliştirmeliyiz’’ dedi. Kaymakam Samet Serin de, uzun zamandır hasret kalınan, özlemle beklenilen tüm kademelerde yüz yüze eğitimin başlaması, okulların açılmasıyla birlikte gerçekleştiğini hatırlattı. Serin, ‘’Dünya üzerinde vizyonlu ülkeler çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış toplumların üreten ekonomik sosyo-kültürel ve birçok alanda ileri seviyelerde bulanan ülkelerin eğitim ve öğretim alanında stratejik planlamaları yapıp ve bu alanda 10 yıl 20 yıl 50 yıl gibi değil yüz yüzeli ikiyüz yıllık programlarla çok isabetli politikalar sergileyip bütün sorunların çözüm önerilerini ve bir şekilde eğitim öğretimde bulduklarını hep beraber görmekteyiz’’ diye konuştu. Korona virüs tedbirleri alınarak eğitim öğretime başlayan Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu, işaret dili kullandı, halk oyunları ekibi gösteride bulundu.

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