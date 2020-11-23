Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1324
ALTIN
460.303
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.1636
EURO
9.0363

Yüz yüze Eğitime Devam!

Yozgat Valiliği, Covit-19 virüs salgını ile mücadele kapsamında tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitim modeli ile devam etmesine karşın, kreş ve anaokullarında yüz yüze eğitimin belirlenen kriterler doğrultusunda devam edeceğini duyurdu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:34
Yüz yüze Eğitime Devam!

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Covid-19 Salgını nedeniyle, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020’ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hatırlatıldı.  İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlenmekte olduğuna vurgu yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi. Kurul açıklamasında, Kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmamalarının dikkate alındığı belirtildi.  Bu kapsamda, kreşler, okul öncesi eğitimi ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş, okul öncesi eğitimi (anaokulu) ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Valilik/Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenecektir. Belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze Eğitime Devam!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınav yapıldı
Sınav yapıldı
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Yüz yüze Eğitimde hatalar tekrar ediliyor
Yüz yüze Eğitimde hatalar tekrar ediliyor
Fidanlar toprakla buluştu
Fidanlar toprakla buluştu
MESLEK EDiNDiRiYORLAR
MESLEK EDiNDiRiYORLAR
Okumanın yaşı yok
Okumanın yaşı yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim