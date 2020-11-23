Yüz yüze Eğitime Devam!

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Covid-19 Salgını nedeniyle, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020’ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hatırlatıldı. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlenmekte olduğuna vurgu yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi. Kurul açıklamasında, Kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmamalarının dikkate alındığı belirtildi. Bu kapsamda, kreşler, okul öncesi eğitimi ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş, okul öncesi eğitimi (anaokulu) ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Valilik/Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenecektir. Belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir’’ denildi.