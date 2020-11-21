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Yüz yüze Eğitimde hatalar tekrar ediliyor

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, Covid-19 nedeniyle bazı sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılması sonrasında yaşanan vaka artışlarına bağlı olarak yeniden uzaktan eğitim uygulamasına geçileceği açıklandığını hatırlattı, hataların tekrar edildiğini ileri sürdü.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:04
Yüz yüze Eğitimde hatalar tekrar ediliyor

Tuygun yaptığı yazılı açıklamasında, ‘’Vaka sayılarındaki artışın sadece bir gerekçesi olan yüz yüz eğitim sürecinde tüm uyarılara rağmen hükümet tarafından gerekli tedbirler alınamamış, personel ihtiyaçları, temizlik malzemesi temini gibi pandemi açısından olmazsa olmaz ihtiyaçlar Bakanlıkça karşılanmadığı gibi başlangıçta söylenen öğrencilere ücretsiz maske dağıtılması da hayal olmuştur. Tüm bu vurdumduymaz tavırlar ve tedbirsizlikler öğrenci, öğretmen ve ailelerinin Covid-19’a yakalanmalarına yol açmış, sağlık sorunları ve hayatların kaybedilmesi ile sonuçlanmıştır. Gelinen noktada yeniden yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçiş kararı alınmıştır’’ dedi. Tuygun, öğretmenlere istekleri dışında görev tanımında yer alan eğitim öğretim faaliyetleri haricindeki görevler verilmemesi için bakanlığın diğer bakanlıklarla temas kurması, sorunu çözmesi gerektiğinin altını çizdi. Tuygun, ‘’Bakanlık yayımlayacağı genelge ile öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde kendilerine verilecek görevlerini yerine getirebilecekleri koşullar bulunması şartıyla görev yerleri dışına çıkışlarına izin verilerek süreci bedenen ve ruhen daha sağlıklı ortamlarda sürdürmelerine olanak tanımalıdır. Eğitim-İş olarak Bakanlığı bir kez daha uyarıyoruz, pandemi sürecinin sorumlusu öğretmen ya da öğrenciler değildir. Dünyayı sarsan pandemi sürecinde eğitimdeki sorunların aşılması tüm paydaşların ele ele vermesi ile mümkün olacaktır. Bunun için tüm çocuklarımıza eşit eğitim odaklı bir yaklaşım ve uygulama bekliyoruz. Uygulama için pedagojik yaklaşımlarla planlamalar yapılmalı, ekonomik olarak zor durumda olan öğretmenlerin özlük haklarına dokunulmamalıdır’’ ifadelerini kullandı.

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Yüz Yüze Eğitimde Hatalar Tekrar Ediliyor
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