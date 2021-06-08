Yüz yüze eğitim sevinci

Yozgat'ta öğrenciler, uzun bir aradan sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı. Okul bahçelerinde sosyal mesafe kuralına göre toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı. Çocuğunu okula getiren Murat Ceylan, okulların açılmasına sevindiklerini belirterek, "Eğitimde yılı sonu geldi ama çocuklar evde çok sıkıldı, pandemiden dolayı yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa bu eğitim sürecinde atlatırlar" dedi. Öğrencilerden Beyza Aydoğmuş da öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Derslerin yüz yüze olması daha verimli. Bazen arkadaşlar canlı derslerde internetten dolayı sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden yüz yüze eğitim daha güzel" diye konuştu. Senem Yorulmaz da "Yüz yüze eğitim daha iyi, uzaktan eğitimden pek bir şey anlamıyorum. Çoğu öğrenci uzaktan eğitimi sevmiyor, yüz yüze eğitim daha güzel" ifadelerini kullandı. Yozgat valisi Ziya Polat da, yeni haftanın ilk mesaisine okul ziyareti ile başladı. Leman Ayan İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Polat, uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrencilerin dersine katılıp sohbet ettikten sonra öğretmenlerle toplantı yaptı.